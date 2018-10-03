Üniversite öğrencilerine burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"143 bin yabancı öğrencimiz var"

Ülkemizde bu dönem 143 bin yabancı öğrencimiz var. Ülkemize karşı yapılan olumsuz propagandalara karşın bu sayı gittikçe artıyor.

- Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Yükseköğrenimdeki okullaşma oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı. Üniversiteye giriş sınavı basitleştirerek öğrencilerimizin üzerindeki yükü azalttık. Dershaneleri kaldırdık, okullarda destek dersleri veriyoruz. Paralel eğitim sistemlerine müsaade etmeyeceğiz.

- Açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için kredi burs miktarını arttırdık. Lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada ise 1500 lira kredi verilecek.

- Geleceğin savaşlarının siber silahlarla gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Başlamadan mesafe katedilemez. Dijital Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün desteğiyle büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz. Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda dünyada öncü ülkeler arasına girmek istiyoruz. Burada kararlılığımız var. Ancak bu sayede ekonomik ve sosyal refah düzeyimizi gerçek manada yükseltebiliriz. Bunun için verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz.

- Üniversitelerimizişn tamamında kariyer merkezleri kuracağız.Üniversite öğrencilerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren, kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu merkezler reel sektörle iş birliği halinde faaliyet gösterecektir Üniversitelerimizde kariyer etkinlikleri düzenlenecek, öğrencilerle işverenler doğrudan muhattap olarak birbirlerini tanıyacak.

- İnsan Kaynakları Ofisimiz aracılığıyla üniversite öğrencilerimizin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede yapacağımız ilk işlerden biri yükseköğretimde 'Yetenek Yönetimi' sistemine geçmektir. Üniversite mezunlarının istihdamlarını takip ederek üniversite ve bölüm bazında başarı düzeyini ölçmeyi planlıyoruz. Böylece hangi üniversitemizin ve hangi bölümlerimizin öğrencilerimizin istihdamına ne düzeyde katkı sağladığını da görebileceğiz. Hatta bu ölçüm sonuçlarını üniversitelerimize vereceğimiz desteğin kriterlerinden biri haline getirmeyi düşünebiliriz.

- Üniversitelerimizden mezun olan en yetenekli öğrencilere çok özel kariyer fırsatları sunarak kamuda veya özel sektörde değerlendirilebilmelerini sağlayacağız.

- Yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturmak istiyoruz. Bunun için üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavları, ÖSYM üzerinden merkezi olarak yapılabilir.

- Eğitim-öğretim hayatında 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' bilinciyle yetişen hiç kimse, ne içeride ne dışarıda ülkesinin aleyhinde faaliyetlere kalkışmayacaktır.

Kaynak: TRT Haber, AA