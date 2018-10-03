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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bundan sonra Hollanda ile pozitif gündeme odaklanarak ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Türkiye zor zamanlardan geçti. 2016 temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bundan sonra pozitif gündeme odaklanacaklarını belirterek, "Hollanda ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." diye konuştu. 

Makedonya'daki referandum

Çavuşoğlu, Makedonya’daki referandumuyla ilgili, "Kritik bir referandumdu. Şeffaf bir referandumdu. Sonuçta bu referandum sonucu Makedonya halkının kararıdır, saygı duymak zorundayız." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA, İHA

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