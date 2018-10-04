Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Hayvanların haklarını tüm yönleriyle teslim ettiğimiz bir dünyada dostlarımızla birlikte huzur içinde yaşayalım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Meclisimizin de bir an önce Hayvan Hakları Kanunu’nu layıkıyla ele almasını temenni ediyorum. #HayvanlarıKorumaGünü— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 4 Ekim 2018
Paylaşımında hayvan hakları konusunda bir çağrıda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hayvanların haklarını tüm yönleriyle teslim ettiğimiz bir dünyada dostlarımızla birlikte huzur içinde yaşayalım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Meclisimizin de bir an önce Hayvan Hakları Kanunu’nu layıkıyla ele almasını temenni ediyorum."
Kaynak: TRT Haber