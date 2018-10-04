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Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü paylaştığı mesajla kutladı.

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Emine Erdoğandan &quot;Hayvanları Koruma Günü&quot; mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

 


 

Paylaşımında hayvan hakları konusunda bir çağrıda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayvanların haklarını tüm yönleriyle teslim ettiğimiz bir dünyada dostlarımızla birlikte huzur içinde yaşayalım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Meclisimizin de bir an önce Hayvan Hakları Kanunu’nu layıkıyla ele almasını temenni ediyorum."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Emine Erdoğan, dünya hayvanları koruma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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