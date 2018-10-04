Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristlere misliyle karşılık verilecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman'da şehit düşen askerlerle ilgili Twitter adresi üzerinden paylaşımda bulundu.
Batman'da şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 4 Ekim 2018
Devletimiz teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir.
Milletimizin başı sağolsun.
Oktay, Batman'da şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.
Devletin teröre ve destekçilerine sınır içinde ve dışında misliyle cevap vereceğini söyleyerek, "milletimizin başı sağolsun" dedi.
Kaynak: TRT Haber