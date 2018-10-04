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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristlere misliyle karşılık verilecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman'da şehit düşen askerlere rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi. Teröre içte ve dışta misliyle karşılık verileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristlere misliyle karşılık verilecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman'da şehit düşen askerlerle ilgili Twitter adresi üzerinden paylaşımda bulundu. 


 

Oktay, Batman'da şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi. 

Devletin teröre ve destekçilerine sınır içinde ve dışında misliyle cevap vereceğini söyleyerek, "milletimizin başı sağolsun" dedi. 

Kaynak: TRT Haber

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