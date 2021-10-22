Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşması, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve davaya müdahil 32 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek tekrarladığı savunmalarını yineleyerek saldırıyla ilgili herhangi bir bağının bulunmadığını iddia etti.

Duruşma yaklaşık 10 saat sürdü

Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, mağdur ve avukatlarını tek tek dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

34 kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanığına, maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla "Tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezası verdi.

34 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te düzenlenen canlı bomba saldırısında 34 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.​​​​​​​