Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
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