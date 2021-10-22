Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Mehmetçik teröre ve teröriste geçit vermiyor.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2021
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/SzDqoHJuQK
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