Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Mehmetçik teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.