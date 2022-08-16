Mehmetçik, teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" sözleri yer aldı.