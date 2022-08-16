Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" sözleri yer aldı.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2022
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/byFpfL1iI8
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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