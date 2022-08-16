Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Rusya'dan S400 hava savunma sistemi tedarik süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Başkanlık resmi kaynaklarından, S-400'lerle ilgili yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığı aktarıldı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir."

"S-400'lerin tedariki bir tercih değil zorunluluk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada, S-400'lerin tedarikinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan'ın S-400 konusuyla ilgili açıklaması şöyle olmuştu:

"Yaşadığımız coğrafya itibarıyla taktik balistik füzeler, seyir füzeleri, uçak, helikopter, İHA'ları önleyebilecek kabiliyette sistem ihtiyaçları bir zorunluluk. S-400'ün bir savunma silah sistemi olduğu ve bu silah sisteminin tedarikinin bir tercih değil, zorunluluk olarak ortaya çıktığı devamlı olarak her seviyede vurgulandı. Herhangi bir saldırı, tehdit olmazsa kimseye zararı olmayan bir sistem bu. Önceliğimiz ülkemizin, 84 milyonun güvenliği. Müttefiklerimizin vermediğini Rusya'dan temin ettiğimiz bir sistem."

"Kim füzeyle ülkemize saldırırsa orda kullanılacak"

Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan birçok girişime rağmen NATO üyesi ülkelerden bu sistemleri tedarik edemediklerini hatırlatan Erdoğan şunları söylemişti:

"Tedarik sürecinde 'Biz pazar değil ortağız' anlayışıyla sistemi sadece satın alma değil yatırım, teknoloji transferi, ortak geliştirme üzerinde duruldu ve maliyet, teslim süresi dahil tüm faktörler göz önüne alındı. Bu sistem, NATO Komuta Kontrol sistemleri ve NATO'ya entegre milli sistemlere entegre edilmeksizin, müstakil olarak yalnızca Türk personel tarafından kullanılacak. Sistemde Rus personel görev almayacak. 'Nerede kullanılacak?' sorusunun cevabı gayet net; kim füzeyle ülkemize saldırırsa orda kullanılacak."