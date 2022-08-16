Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin ardından 27 Temmuz'da İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi açıldı.

1-15 Ağustos tarihleri arasını kapsayan Karadeniz Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi İlerleme Raporu yayımlandı.

Bu tarihler ​​arasında, Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin güvenli ihracatını kolaylaştırmak için Karadeniz'deki deniz insani yardım koridoru boyunca toplam 36 gemi (21 giden ve 15 gelen) hareketine izin verildi.

451 bin ton mısır, 41 bin ton buğday taşındı

Bu dönemde, girişim kapsamında Ukrayna'nın Odesa (11), Chornomorsk (6) ve Yuzhny/Pivdennyi (4) limanlarından 21 gemiye hareket izni verildi. Bu gemiler toplamda 563 bin 317 ton tahıl ve diğer gıda maddelerini taşıyor.

Tahıl koridorunda 451 bin 481 ton mısır, 50 bin 300 ton ayçiçeği küspesi, 41 bin 622 ton buğday, 11 bin ton soya fasulyesi, 6 bin ton ayçiçek yağı, 2 bin 914 otn ayçiçeği tohumu taşındı.

Yükün yüzde 26'sı Türkiye'ye taşındı

Merkeze verilen bilgilere göre, şimdiye kadar Ukrayna gıda ihracatının ön varış noktalarının dağılımı şu şekilde: yüzde 26 Türkiye, yüzde 22 İran, yüzde 22 Kore Cumhuriyeti, yüzde 8 Çin, yüzde 6 İrlanda, yüzde 5 İtalya, yüzde 4 Cibuti, yüzde 2 Romanya. Tahılın yüzde 5'lik kısmı için ise henüz rota belirlenmedi.

27 denetim gerçekleştirildi

Merkez, söz konusu tarihlerde 27 denetim yaptı. Karadeniz Tahıl Girişimi, yüksek gıda fiyatları enflasyonuna ve on milyonlarca insanın kıtlık riski altında olduğu rekor seviyelerdeki küresel gıda güvensizliğine yanıt vermeyi amaçlıyor.

BM'nin Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, Ukrayna, küresel buğday ihracatının yüzde 10,3’üne, mısır ihracatının ise yüzde 12,6'sına katkı sağlıyor. Ayçiçeği ürünlerinin (tohum ve yağ) payı ise yüzde 48,2.

İhracatın yeniden başlatılması, Ukrayna'da depolama alanını boşaltacak ve israfı önleyecek. Bu ve sonraki hasatlar için de bir gıda tedarik zinciri sağlayacak.