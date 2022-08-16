Birecik Şanlıurfa hududunda bugün teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" sözleri yer aldı.

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla, Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurldu:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi"