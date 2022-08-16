Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna’daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha vurguladı.

Ayrıca görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet de ifade edildi.