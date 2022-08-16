Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ile görüştü
[@MevlutCavusoglu (Twitter)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Libya'daki gelişmeler ve seçim süreci değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meşri ile yaptıkları görüşmede, Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, "Kardeş Libya'ya bugüne dek olduğu gibi güçlü desteğimizi sürdürecek, iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz" ifadesini kullandı.
Bugün #Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri'yi konuk ettik. #Libya’daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 16, 2022
Kardeş Libya’ya bugüne dek olduğu gibi güçlü desteğimizi sürdürecek, işbirliğimizi her alanda ilerleteceğiz. ???????????????? pic.twitter.com/vYhRzvB4XC
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Libya Dışişleri Bakanlığı
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