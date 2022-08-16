Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye sınırında saldırı ve taciz girişimleri sürüyor. Son saldırı Karkamış ilçesine düzenlendi.

Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan ateşlenen 4 havan mermisi, ilçedeki boş alanlara isabet etti.

Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

"Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir"

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış'a havan saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Vali Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirtti:



"Karkamış ilçemize terör örgütü PYD/YPG tarafından havan mermisi atılmıştır. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir."