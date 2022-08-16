Kaçak göçle 7/24 esasına göre aralıksız sürdürülen mücadele kapsamında, geçen yıl Türkiye'nin doğu ve güney illerinde 451 bin 96, bu yıl içinde ise şu ana kadar 192 bin 449 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Kolluk birimlerince kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan denetimler ve operasyonlar sonucu yılbaşından bu yana 146 bin 252 kaçak göçmen yakalandı, yasa dışı yollardan ülkeye girenlerin sınır dışı işlemleri ise sürüyor.

Bu yıl içerisinde 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı edilme sayısında yüzde 142 artış olduğu öğrenildi.

Sınır dışı edilenlerin çoğu Afganistan ve Pakistanlı

Sınır dışı edilenlerin 41 bin 492'si Afganistan, 7 bin 772'si Pakistan ve 20 bin 428'i ise diğer uyruklulardan oluşuyor. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklularda yüzde 133, Pakistan uyruklularda yüzde 96 ve diğer uyruklularda yüzde 196 arttı.

2016'dan bu yana toplam 395 bin 201 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

Afganistan ve Pakistan'a 173 özel uçak seferi düzenlendi

Bu yıl Afganistan'a düzenlenen 171 özel uçak (charter) seferiyle 31 bin 459, tarifeli uçuşlarla 10 bin 33 olmak üzere toplam 41 bin 492 Afganistan vatandaşının da ülkelerine dönüşü sağlanırken, Pakistan'a düzenlenen 2 özel uçak seferi ve tarifeli uçuşlarla da 7 bin 772 kaçak göçmen güvenli şekilde ülkelerine gönderildi.

Geri gönderme merkezleri sayısı 30'a, kapasitesi 20 bin 540'a yükseltildi. Böylece Türkiye, Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktı.

Bugüne kadar Türkiye'den 517 bin 289 Suriyeli gönüllü geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. Ayrıca 2016'dan bugüne kadar Türkiye'den Avrupa'ya 709 bin 936 yabancı geçti.