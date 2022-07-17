Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.
Teröristler için kaçınılmaz son belli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2022
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/wJKz0Tsg1L
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