Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.

Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/wJKz0Tsg1L — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2022