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TRT Haber 10.05.2023 11:12

Suriye konulu dörtlü toplantı sona erdi

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova’da gerçekleştirildi.

Suriye konulu dörtlü toplantı sona erdi

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katıldı.

Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapıldı.

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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