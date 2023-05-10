Erbakan: Millet İttifakı'nın destekçilerine baktığınızda Anadolu insanının yeri bellidir

Karaman Lütfi Elvan Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'nın, karşı taraftaki yedili masanın yapısına, söylemlerine, hedeflerine bakıldığında çok önemli olduğunu söyledi.

"Destekçileri PKK olan bir ittifaktan bu millete bir hayır gelir mi"

Bu ittifakın destekçilerine bakıldığında yedili masanın karşısında durulması gerektiğinin açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

"Kim destekçileri? PKK'nın yöneticileri, kurucuları. Açıktan isim vererek Almanya'da, Avrupa'da Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yedili masaya oy istiyorlar. Bunlardan bir tanesi elebaşlarından Cemil Bayık. Düsseldorf'ta toplantı yapıyor, adeta yedili masanın, Sayın Kılıçdarroğlu'nun seçim kampanyasını yürütür gibi konuşma yapıyor. Böyle bir noktada destekçileri PKK olan bir ittifaktan bu millete bir hayır gelir mi diye düşündük ve son derece hayırlı bir adım attığımıza inanıyorum."

"Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında Kürdistan Komünist Partisi bile var"

FETÖ'nün Türkiye'den firar eden, Avrupa, ABD ve Kanada'daki yöneticilerinin her gün onlarca, yüzlerce video çekip internete yüklediğini söyleyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım, yedili masanın gelmesi lazım, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması lazım' diyor FETÖ örgütü, dış güçlerin dergileri, en önemli yayın organları.' LGBT lobileri. ateist, komünist, her türlü unsurlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında Kürdistan Komünist Partisi bile var. Şimdi bu ittifakın destekçilerine, yapılarına baktığınızda imanlı, inançlı Anadolu insanının, aziz milletimizin durması gereken yer bellidir. Destek olması gereken ittifak bellidir."

Milli Görüş'ün de 21 yıl sonra meclise taşınması önemli

Milletin 14 Mayıs'ta hem Karaman'da hem Türkiye'de gerekeni yapacağını ve Türkiye'nin selameti için kararını vereceğini ifade eden Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklenmesinin önemli olduğunu yineledi.

Milli Görüş'ün de 21 yıl sonra meclise taşınmasının önemli olduğunu söyleyen Erbakan, "Burada güçlü bir grupla Yeniden Refah Partimizin temsil edilmesi ülkemizin, milletimizin, ezilenlerin, mazlumların, mağdurların hayrına olan bir gelişmedir" dedi.