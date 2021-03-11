Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

"Bu üçlü formatta toplantılar düzenli bir şekilde devam ettirme kararı aldık"

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda Suriye için üçlü toplantıların düzenli bir şekilde devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"10 yıldır Suriye'deki durumu suistimal eden terör örgütleri de var. Bu terör örgütleri, suriyeyi bölmek istiyor. DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadeleyi de bugün ele aldık. PKK/YPG Suriye'nin kuzeyindeki sivilleri hedef almaya, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Son 2 ayda 1005'ten fazla masum Suriyeli terör saldırılarında maalesef hayatını kaybetti.

#SONDAKİKA

[Katar'da üçlü zirve]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Üçlü formatta toplantıları düzenli bir şekilde devam ettirme kararı aldık. https://t.co/S9jFLp81CH pic.twitter.com/rMojuTnJGL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 11, 2021

Biz bugün bir kere daha Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklediğimizi güçlü bir şekilde Katar-Türkiye-Rusya Federasyonu olarak vurguladık. Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek.

Toplantının sonunda bu üçlü formatta toplantılar düzenli bir şekilde devam ettirme kararı aldık. Bir sonraki Dışişleri Bakanları toplantısını da Türkiye'de gerçekleştirme konusunda da mutabık kaldık. Daha sonra Rusya ev sahipliği yapacak. Bakanlar toplantısı belli periyotlarda olacak, arkadaşlarımız ise düzenli bir şekilde devam edecek. Amacımız, Suriye'de kalıcı bir barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesidir."