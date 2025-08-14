Açık 30.4ºC Ankara
Gündem
TRT SPOR 14.08.2025 19:56

Süper Lig'de 3 maç ertelendi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları ertelendi.

Süper Lig'de 3 maç ertelendi

TFF, erteleme talebinde bulunan Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

OKUMA LİSTESİ