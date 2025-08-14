Emine Erdoğan: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar, AK Parti ile gerçekleşecek

Emine Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yaptı. AK Parti'nin, 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, ülkemizi güçlendirme misyonuyla aynı kararlılıkla adım adım ilerliyor"

"Ülkemizi kalkındırma, güçlendirme, yüceltme misyonuyla durmaksızın çalışan AK Parti, aynı kararlılıkla adım adım ilerliyor. 24'üncü kuruluş yıl dönümü heyecanını dava ve yol arkadaşlarımızla paylaştık. İnanıyoruz ki, bugün olduğu gibi yarın da gönüllerde yeşeren tüm umutlar, AK Parti ile gerçekleşecek. Milletin partisinin yeni yaşı kutlu olsun."