TRT Haber 14.08.2025 16:30

AK Parti'ye 9 belediye başkanı katıldı

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

AK Parti'ye 9 belediye başkanı katıldı

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 9 belediye başkanına AK Parti rozeti taktı.

AK Parti'ye 9 belediye başkanı katıldı

Erdoğan açıklamasında, "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanları:

- Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

- Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

- Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya

- Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

- Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

- Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal

- Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar

- Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık
 

 

AK Parti Aydın Recep Tayyip Erdoğan
