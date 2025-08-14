AK Parti'ye 9 belediye başkanı katıldı

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 9 belediye başkanına AK Parti rozeti taktı.

Erdoğan açıklamasında, "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanları:

- Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

- Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

- Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya

- Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

- Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

- Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal

- Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar

- Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık

