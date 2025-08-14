Açık 34.1ºC Ankara
Gündem
DHA 14.08.2025 16:52

Türkiye Basın Federasyonu, soykırımcı İsrail'i protesto etti

Türkiye Basın Federasyonu tarafından, katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bu saldırıları haberleştiren gazetecileri hedef alması protesto edildi. Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Burhan, "İsrail, gazetecileri susturmak için katliam yapıyor" dedi.

Türkiye Basın Federasyonu, soykırımcı İsrail'i protesto etti

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu yapıların önünde toplanan Türkiye Basın Federasyonu üyeleri, Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğrafları ile Filistin bayrakları taşıdı.

Grup, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Dünya beşten büyüktür", "Birleşmiş Milletler kapatılsın" ve "For children say stop" yazılı pankartlar açarak İsrail'e tepki gösterdi.

Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, grup adına yaptığı açıklamada, 3 gün önce Gazze'de yine gazetecilerin öldürüldüğünü anımsatarak, İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısının 247 olduğunu söyledi.

Türkiye Basın Federasyonu, soykırımcı İsrail'i protesto etti

"Bütün dünya kör ve sağır bekliyor"

İsrail'in gazetecileri susturmak için katliam yaptığına dikkati çeken Burhan, "Bu katliama 'dur' demek için buradayız. Bütün dünya kör ve sağır bekliyor. Maalesef İslam dünyası, Batı, Birleşmiş Milletler sessiz. Sadece insanlık vicdanı ayaktadır." dedi.

Sinan Burhan, devletin elinden gelen gayreti gösterdiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanı'mızın, 'Dünya beşten büyüktür.' ve 'One minute.' cümleleri anlamlı. Ancak bunlardan sonra da yaptırımlar gerekiyor. Gerekirse İslam dünyası bir askeri müdahale bile yapmalıdır. İslam dünyası, katil İsrail devletine karşı bir askeri birlik içerisinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basın Federasyonu, soykırımcı İsrail'i protesto etti

"Bu katil devlete dur demeli"

Gazze'de insanların açlık ve susuzluk içinde kıvrandığını belirten Burhan, şunları kaydetti:

"Bütün dünya değerleri ayaklar altında. İnsanlık, hak, hukuk ölmüş. Netanyahu, dün 'Büyük İsrail Projesi'nden bahsediyor. Türkiye topraklarını da bunun içinde gösteriyorlar. Evet, İsrail yarın Suriye'den, Irak'tan, Lübnan'dan, Filistin'den sonra Türkiye'yi hedef alacak. O yüzden Türk halkı, iktidar ve muhalefetiyle bu katil devlete 'hayır' demelidir."

Burhan'ın yanı sıra bazı gazeteciler de açıklama yaparak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Filistin Devleti İsrail
Emine Erdoğan: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar, AK Parti ile gerçekleşecek
