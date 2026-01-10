Çok Bulutlu 7.8ºC Ankara
Gündem
AA 10.01.2026 20:46

Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden sarı lacivertliler kupanın sahibi oldu.

Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
[Fotograf: AA]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbiye etkili başlayan Fenerbahçe, 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, skoru artıramadı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da çok hızlı giren sarı-lacivertliler, 48. dakikada Jayden Oosterwolde'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçında gol attı.

Fransız oyuncu, müsabakanın 28. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.

Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez skor üretti.

Sarı-lacivertli oyuncu, 48. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezonki ilk golüne imza attı.

Hollandalı oyuncu, 81. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe

Süper Kupa'yı 4. kez kazandı

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazanma başarısı gösterdi.

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez müzesine götürdü

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı göstermişti.

Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken, 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi olmuştu.

Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı.

Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

Fenerbahçe taraftarından güvenlik ve polislere yağmurluk jesti

Fenerbahçeli taraftarlar, yağmur nedeniyle kendilerine dağıtılan yağmurlukları güvenlik görevlileri ve polislere verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümüne doğru sarı ve lacivert renkteki yağmurluklarını güvenlik görevlileri ve polislerle paylaştı.

Fenerbahçe Süper Kupa
