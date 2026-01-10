Çok Bulutlu 1.7ºC Ankara
Gündem
AA 10.01.2026 16:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını yaptı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı.

Protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını yaptı

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını yaptı

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Sergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı bakanları kabul etti
