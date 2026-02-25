Türkiye’nin en büyük 10 bankasından 674,8 milyar lira kar

Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlenen bilgiye göre, 2025 yılında Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, Denizbank ve Kuveyt Türk ülkede en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar olarak sıralandı.

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının geçen yıl itibarıyla aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 38 trilyon liraya ulaştı. Bir önceki yıl en büyük 10 bankanın aktif toplamı yaklaşık 27 trilyon lira düzeyindeydi.

Ziraat Bankası, geçen yıl 8,5 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip banka unvanını korurken en yüksek ikinci aktifine sahip olan bankası VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 5,4 trilyon liraya ulaştı.

Aktif büyüklük sıralamasında, 3'üncü sırayı 4,6 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası alırken aynı zamanda da özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını sürdürdü.

Halkbank ise 4,3 trilyon liralık aktif büyüklükle 4'üncü oldu.. Böylece, 4 bankanın aktif büyüklüğü ayrı ayrı 4 trilyon liranın üzerinde gerçekleşti. Garanti BBVA, 3,8 trilyon liralık aktif toplamla 5'inci sırada yer aldı.

Aktif büyüklük sıralaması 3,3 trilyon lirayla Akbank, 3,2 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1,8 trilyon lirayla QNB Bank, 1,7 trilyon lirayla DenizBank ve 1,4 trilyon lirayla Kuveyt Türk ile devam etti.Kuveyt Türk, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası oldu.

Aktif büyüklüğü en fazla artan banka da yüzde 58,7'yle Kuveyt Türk olurken onu yüzde 57,4'le Ziraat Bankası, yüzde 46,5'yle Garanti BBVA, yüzde 42'yle Halkbank, yüzde 39,1'le Türkiye İş Bankası, yüzde 34'le VakıfBank, yüzde 33,2'yle Yapı Kredi, yüzde 32,6'yla Akbank, yüzde 26,4'le DenizBank ve yüzde 21,5'le QNB Bank takip etti.

Net karını en fazla artıran banka VakıfBank oldu

Geçen yıl en yüksek kar elde eden banka 161,5 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Karlılıkta Garanti BBVA 110,6 milyar lirayla ikinci, VakıfBank 70,1 milyar lirayla üçüncü, Türkiye İş Bankası 67,4 milyar lirayla dördüncü ve Akbank 57,2 milyar lirayla beşinci sırayı aldı.

Karlılık bazında bu bankaları sırasıyla, 54,9 milyar lirayla DenizBank, 47,8 milyar lirayla QNB Bank, 40,4 milyar lirayla Kuveyt Türk, 37,8 milyar lirayla Yapı Kredi ve 27,1 milyar lirayla Halkbank izledi.

Bu dönemde karını en fazla artıran banka yüzde 73,5'le VakıfBank oldu. Bu bankayı, yüzde 68,8'le Yapı Kredi, yüzde 60,4'le Ziraat Bankası, yüzde 48,2'yle Türkiye İş Bankası, yüzde 35,1'le Akbank takip etti.

Geçen yıl, önceki yıla göre karını QNB Bank yüzde 32,2, Halkbank yüzde 23,1, DenizBank yüzde 22,1, Kuveyt Türk yüzde 16,5 artırdı.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2025 yılında 674 milyar 829,3 milyon lira net dönem karı elde etti ve bu bankaların toplam karı önceki yıla kıyasla yüzde 40 artış gösterdi.

Mevduat/katılım fonu toplamı 24,8 trilyon liraya ulaştı

Bankaların, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar ve katılım fonları da geçen yıl 24,8 trilyon liraya çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat/katılım fonu toplamı ise bir önceki seneye göre yüzde 40 artış gösterdi.

Ziraat Bankası, 5,4 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korurken onu yaklaşık 3 trilyon 487,1 milyar lirayla Halkbank, 3 trilyon 449,2 milyar lirayla VakıfBank, 3,1 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 2,6 trilyon lirayla Garanti BBVA, 2,1 trilyon lirayla Akbank, 1,8 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1 trilyon lirayla QNB Bank ve 993 milyar lirayla DenizBank izledi. Bu dönemde, Kuveyt Türk de 900 milyar liralık katılım fonu topladı.

Mevduat/katılım fonu hacmi en fazla artış gösteren bankalar ise yüzde 53,7 ile Kuveyt Türk, yüzde 46,4 ile Halkbank, yüzde 45,7 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 43,8 ile Ziraat Bankası ve yüzde 40,8 ile Yapı Kredi oldu.

Bu bankaları yüzde 40,7'yle Garanti BBVA, yüzde 35,9'la VakıfBank, yüzde 32,6'yla Akbank, yüzde 30,2'yle DenizBank ve yüzde 13,9'la QNB Bank izledi.

Kredi/finansman desteği 20,5 trilyon lirayı aştı

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği geçen yıl 20 trilyon 537,3 milyar liraya çıkarken kredi desteği en yüksek bankanın 4,6 trilyon lirayla Ziraat Bankası olduğu görüldü.

Ziraat Bankasının ardından nakdi kredi stoku en yüksek bankalar 3 trilyon lirayla VakıfBank, 2,4 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 2,3 trilyon lirayla Garanti BBVA ve 1 trilyon 994 milyar lirayla Halkbank oldu.

Geçen yılı, Yapı Kredi 1 trilyon 784,1 milyar lira, Akbank 1 trilyon 782,1 milyar lira, QNB Bank 1 trilyon 138,2 milyar lira, DenizBank 1 trilyon lira nakdi kredi stokuyla tamamlarken Kuveyt Türk 583,7 milyar liralık finansman desteği sağladı.

Bahsedilen dönemde, nakdi kredi desteği Ziraat Bankası'nın yüzde 59,4, Kuveyt Türk'ün yüzde 51,9, VakıfBank'ın yüzde 47,2, Garanti BBVA'nın yüzde 46,1, Türkiye İş Bankası'nın yüzde 43,7, Yapı Kredi'nin yüzde 43,3, Akbank'ın yüzde 38,5, DenizBank'ın yüzde 37,2, Halkbank'ın yüzde 36,4 ve QNB Bank'ın yüzde 24,9 arttı.

En büyük 10 bankanın öz kaynağı 3,2 trilyon lirayı geçti

Bir önceki yıl 2 trilyon 50,4 milyar lira olan söz konusu bankaların öz kaynaklar toplamı, geçen yıl yüzde 57 artış kaydederek 3 trilyon 219,6 milyar liraya yükseldi.

Öz kaynak büyüklüklerine göre ise Ziraat Bankası 731,1 milyar lirayla birinci sırada yer alırken onu 444,4 milyar lirayla Garanti BBVA, 427,6 milyar lirayla Türkiye İş Bankası, 322,4 milyar lirayla VakıfBank, 310,2 milyar lirayla Akbank, 255,6 milyar lirayla Yapı Kredi, 218,3 milyar lirayla Halkbank, 215,8 milyar lirayla DenizBank, 172,9 milyar lirayla QNB Bank ve 121,3 milyar lirayla Kuveyt Türk izledi.

Bu dönemde, öz kaynaklarını en fazla artıran bankalar ise yüzde 55'le Ziraat Bankası, yüzde 47,6'yla Kuveyt Türk, yüzde 47,1'le VakıfBank, yüzde 45,3'le QNB Bank, yüzde 43,2'yle DenizBank, yüzde 34,7'yle Garanti BBVA, yüzde 34,3'le Türkiye İş Bankası, yüzde 32,6'yla Yapı Kredi, yüzde 31,1'le Halkbank ve yüzde 29'la Akbank şeklinde sıralandı.