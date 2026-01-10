Çok Bulutlu 1.7ºC Ankara
Gündem
10.01.2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı bakanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

