Gündem
AA
10.01.2026 16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı bakanları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.
Kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.