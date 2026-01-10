Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
Gündem
AA 10.01.2026 10:15

FETÖ operasyonlarında iki haftada 77 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 34 ilde son iki haftada jandarma ekiplerince sürdürülen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

FETÖ operasyonlarında iki haftada 77 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik jandarma ekiplerince 34 ilde iki haftadır devam eden operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 77 şüphelinin terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerinin, ankesörlü telefonlarla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunduklarının, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor"

Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı, biri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheliler, cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor.

Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

