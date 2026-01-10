Çok Bulutlu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.01.2026 09:19

İstanbul ve Gürbulakta 1,9 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Gürbulak’ta, 1 milyar 945 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı.

İstanbul ve Gürbulakta 1,9 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmalarıyla zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Bu çerçevede, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışmalarda, Meksika'dan gelerek Avustralya'ya transit olarak gönderilmek istenen bir hava kargo gönderisi şüpheli bulundu. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı kontrolde, gönderi içerisinde 443 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerin ikinci operasyon adresi ise Gürbulak Gümrük Kapısı oldu. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır, riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine yapılan detaylı aramada; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı olmak üzere toplam 121 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gerçekleştirilen iki başarılı operasyon sonucunda, toplamda piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 945 milyon Türk Lirası olan 564 kilogram uyuşturucu maddenin yurda girişine ve yurt dışına sevkine engel olundu.

Açıklamada, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefiyle, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

ETİKETLER
Gümrük Muhafaza Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
TFF Tahkim Kurulu, 78 futbolcunun men cezasını onadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:09
Burhanettin Duran: Gazeteciler tarihin yazılışına tanıklık ediyor
09:38
Halep kentinde terör örgütü YPG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı
09:33
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam
09:21
Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldiği belirtildi
08:04
Kars'ta yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı
07:28
Cape Town'da binlerce kişiyi susuz bırakan hırsızlık
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ