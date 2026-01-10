İstanbul ve Gürbulakta 1,9 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmalarıyla zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Bu çerçevede, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışmalarda, Meksika'dan gelerek Avustralya'ya transit olarak gönderilmek istenen bir hava kargo gönderisi şüpheli bulundu. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı kontrolde, gönderi içerisinde 443 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerin ikinci operasyon adresi ise Gürbulak Gümrük Kapısı oldu. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır, riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine yapılan detaylı aramada; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı olmak üzere toplam 121 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gerçekleştirilen iki başarılı operasyon sonucunda, toplamda piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 945 milyon Türk Lirası olan 564 kilogram uyuşturucu maddenin yurda girişine ve yurt dışına sevkine engel olundu.

Açıklamada, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefiyle, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.