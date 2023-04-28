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Gündem
AA 28.04.2023 21:06

Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığına ait askeri uçakla Sudan'dan tahliye edilen 101 kişi, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi
[Fotograf: AA]

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilenler, yurda getirilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda öğlen Port Sudan'dan hareket eden Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tahliye uçağı, saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Açığa park eden askeri uçaktaki 101 kişi, otobüslerle terminal binasına getirildi.

Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda, Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntüler de yer aldı.

 

"11 gün santralin içinde kaldık"

Tahliye edilen vatandaşlardan elektrik teknikeri Ayhan Çevik, Sudan'da elektrik santrali yapan bir firmada çalıştığını söyledi.

Başkent Hartum'a 70 kilometre uzaklıkta bir yerde çalıştığını belirten Çevik, "Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrol ettiği bir yerde çalışıyorduk. Bizim orada bir şey görmedik. 11 gün santralin içinde kaldık. Daha sonra Port Sudan'a kara yoluyla tahliye edildik. Büyükelçilik organize etti. Oradaki yolları Türkiye'deki yollar gibi hayal etmek imkansız. Zorlu bir süreçti. Port Sudan'a 17 saatte ulaştık. Bir gün de orada kaldık. Ondan sonra da buraya geldik" diye konuştu.

Türkiye'ye dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevik, "Türkiye'de olduğumuz için mutluyum. Yorgunuz. Orada aşırı bir gıda sıkıntısı var. 3-4 gündür aperatif şeylerle idare ediyoruz" dedi.

Sudan'dan getirilen 101 kişi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.

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İstanbul Milli Savunma Bakanlığı Sudan
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