Bakan Kurum'dan Küçükçekmece'ye 5 müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde miting yaparak vatandaşlara seslendi.

İstanbul bizim sevdamız, kabul olmuş duamız diyen Bakan Kurum şunları söyledi:

"Şimdi bizlere düşen en önemli görev, İstanbul'umuzu depremlere, sellere, afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Bu doğrultuda 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' dedik ve İstanbul'da 695 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabi ki bu yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi 'İstanbul'un Büyük Dönüşümü' diyoruz. Sen yeter ki riskli yapını dönüştür, 'Yarısı Bizden' diyoruz. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde olmak üzere 1 buçuk milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz."

Bakan Kurum'da Küçükçekmece'ye 5 müjde

Vatandaşlara müjdeler veren Bakan Kurum müjdeleri şu şekilde sıraladı:

"Bir; Kartaltepe'de konut, ofis ve dükkânlarımızı inşa ederek sizlere teslim ettik. Şimdi sizlerin de heyecanla beklediği yeraltı otoparkımızın da yapımına süratle devam ediyoruz.

İki; içerisinde koku bahçelerinden çocuk oyun alanlarına, korulardan mesire yerlerine, camiden millet kıraathanesine kadar pek çok sosyal donatının olduğu Halkalı Millet Bahçemiz güzel oldu mu? Şimdi yeni projeler üstünde inşallah ilçemize daha nice yeşil alanlar kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Üç; Atatürk merkez ve Kanarya Mahallesi ile Fatih Meydanı ve çevresindeki 3 riskli alanda tam 57 bin yapıda yaklaşık 230 bin vatandaşımız tehlike altında. Bu bölgenin acilen dönüşüme girmesi gerekiyor. Fatih merkez ile İnönü mahallesindeki rezerv alanlarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle tüm bu mahallerimizde dönüşümü hızlıca yapacak; 230 bin Küçükçekmeceli kardeşimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız.

Dört; Safta Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. Alanda 100 metrekare olmak 2 1, 163 bağımsız birimimizin projelendirme çalışmasını tamamladık. En kısa sürede sizlerle görüşüp ilk kazmayı vuracağız.

Beş; Yenişehir Rezerv Yapı Alanına ilişkin imar sürecimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini, itirazlarını inceliyoruz. İnşallah hiçbir mağduriyete izin vermeden sağlıklı, rızaya dayalı bir dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz."

"Gelin, bu kampanyaya hep birlikte omuz verelim"



Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımları artırmaya devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Kurum, "Bu kampanya ile sizlere finansal bir destek sağlıyoruz. Dönüştüreceğiniz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Üç gün önce başvuruları almaya başladık. İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvuru aldık. Küçükçekmece'den yapılan başvuru sayısı da 2 bin 700'e ulaştı. Gelin, bu kampanyaya hep birlikte omuz verelim, afetlere karşı dirençli Küçükçekmece'mizi hep birlikte inşa edelim" dedi.

"Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye'"

Bakan Kurum, Cumhuriyetin en önemli, en kritik seçiminin 14 Mayıs'ta olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki; artık saflar netleşti. Bir tarafta 'dev projeleriyle yükselen bir Türkiye' diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise 'Türkiye'ye dair tek bir projesi' olmayan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta Ayasofya'yı yeniden açanlar var. Diğer tarafta Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız diyenler var. Bir tarafta İstanbul'da; 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti, cumhurbaşkanımız var"