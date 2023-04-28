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Gündem
AA 28.04.2023 20:22

Bakan Çavuşoğlu Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile telefonda Türk vatandaşlarının tahliye sürecini görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalu ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Dagalu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin konular ele alındı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.

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