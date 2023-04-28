Bakan Dönmez: Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik

Bakan Dönmez, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bilim-teknoloji, kültür-sanat ve spor dallarında ulusal ve uluslararası başarı gösteren öğrencileri onurlandırmak amacıyla Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Eskişehir En'lerini Ödüllendiriyor" ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Dönmez, İstanbul'da devam eden TEKNOFEST'e de değinerek, "Dünyada bilmiyorum. Bu kadar gencin ilgiyle, yüksek motivasyonla izlediği, takip ettiği var mı? Özellikle değerli hocalarımın nezdinde ben şuna inanıyorum. Gençlerin önünü açınca gençlerin başaramayacağı bir şey yok. Çünkü onlar hep geleceği ve hayallerini konuşuyorlar" diye konuştu.

"Gemilerimizdeki personelin yüzde 70'i kendi insan kaynağımız"

Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı çıkarma çalışmalarına başladıkları dönemde sondaj gemilerinde bu işlerden anlayabilecek kişilerin olmadığını söyleyerek, sözlerini şöyle konuştu:

"Şimdi operasyonlarda çalışan gemilerimizdeki personelin neredeyse 3'te 2'si hatta yüzde 70'i artık kendi insan kaynağımız. Yetiştirdiğimiz insanlarımız var. Yurt dışından 100'e yakın insanımızı geri çağırdık.Hani 'beyin göçü dışarıya oluyor. Efendim biz güç kaybediyoruz' diyenlerin tersine biz yurt dışından 100'den fazla insanımızı geri getirdik. Onlar uluslararası projelerde, işlerde çalışmış tecrübeli arkadaşlarımız. Hatta fedakarlık yaparak geldiler. Orada tabii çok daha yüksek ücretlerle, gelirleri olan arkadaşlarımız fedakarlık yaptı. Yanlarına böyle genç mühendis arkadaşlarımız... İstekli, arzulu, meraklı. Sonunda da hamdolsun bir hafta önce işte ramazanın son günü karaya, o gazı getirmiş olduk."

"Daha önce 4 defa denenmiş çeşitli hükümetler zamanında ama bir türlü başarıya ulaşmamış"

Dün Türkiye'nin 60 yıllık bir hayalini gerçekleştirmek için Mersin Akkuyu'da olduklarını anımsatan Dönmez şunları söyledi:

"5 yıldır inşaatı devam eden projemizde artık çok kritik bir aşamayı geride bıraktık. Nükleer yakıtlar sahaya geldi. Bir yıl içerisinde o yakıtlar ve diğer enstrümanlar yerlerine yerleştirilecek. Ardından da elektrik üretimine başlayacağız. Daha önce 4 defa denenmiş çeşitli hükümetler zamanında ama bir türlü başarıya ulaşmamış. İşte azim, inanç, kararlılık olmazsa bu işler bitmez."

Dönmez konuşmasının ardından farklı branşlarda ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdi.

Ödül törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.