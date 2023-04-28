Deprem bölgesine BM ziyareti

Asrın felaketi sonrası uluslararası kuruluşlar da bölgede... Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton Hatay'ı ziyaret etti.

Vinton , kuruluşun desteği ile bölgede yapımı süren konteyner kenti gezdi:

"Biz daha çok halkın, depremden etkilenen kişilerin normal hayata nasıl döneceğine kafa yorduk. O şekilde destek olmaya çalıştık. 2 günlük bir ziyaret için geldik Hatay’a. Hem Hatay hem de Kilis’te incelemelerde bulunduk."

Vinton, Türkiye'nin deprem karşısında gösterdiği dayanışmaya dikkati çekti:

"Sivil tolum, özel sektör ve kamu kuruluşlarının birlikte çalışması gerekiyordu. Öyle de oldu. Topyekün bir seferberlik göstererek depreme ilk günden itibaren müdahalede bulundular. Böyle bir felakette Türk toplumu da depremzedeleri yalnız bırakmadı."

Temsilci Vinton, yaşamın normale dönmesi için katkılarının devam edeceğini söyledi:

"Tekrar insanları burada tutmak lazım. İnsanları işe adapte etmek lazım. Bölgenin kalkınması için iki nokta üzerinde duruyoruz, birincisi barınma ikincisi iş hayatının normalleşmesi."