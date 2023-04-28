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Gündem
AA 28.04.2023 17:16

CİMER'i 6 milyon kişi kullandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını bildirdi.

CİMER'i 6 milyon kişi kullandı
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet arasındaki iletişime verdiği önemin sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en büyük halkla ilişkiler platformu CİMER’i geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını belirtti.

Fahrettin Altun, "CİMER ile başta dijital dünyanın en önemli aktörü olan gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı ortak yönetime daha fazla dahil etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun
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