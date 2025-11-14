Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.11.2025 13:32

Suçlarda çocukları araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak.

Suçlarda çocukları araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak

AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "kanun teklifinin" çalışmalarını tamamladı.

Gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması öngörülen kanun teklifine göre, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak.

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek. Ayrıca meskun mahalde ateş edenlere verilecek cezalar da yükseltilecek. Bu kapsamda da meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ETİKETLER
Çocuk AK Parti
Sıradaki Haber
Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:01
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
14:13
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye bize destek oldu
13:49
Metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti
14:57
Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor
13:31
Şehit ağabeyinin cenazesini asker selamıyla karşıladı
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit pilot Korkmaz'ın babasıyla telefonda görüştü
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ