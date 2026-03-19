AA 19.03.2026 23:27

Suudi Arabistan: Topraklarımıza 41 kamikaze insansız hava aracı ve 3 füze saldırısı düzenlendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana ülke topraklarına 41 insansız hava aracı (İHA) ve 3 balistik füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, başkent Riyad ve çoğunluğu doğu bölgelerine olmak üzere 41 kamikaze İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'lardan birisi dışında tamamının imha edildiği bildirildi.

Bakanlık, Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştüğünü ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca ülkeye yönelen 3 balistik füzenin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan İnsansız Hava Aracı (İHA) İran
İran'daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci saldırıyı anlattı
BM: Dünyada 2,1 milyar insan güvenli şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemiyor
İsrail'e göz yummaya devam eden FIFA'dan komik kararlar
Netanyahu, İran'a saldırıların ne zaman biteceğine dair İsrail'e ayrı, uluslararası kamuoyuna ayrı konuştu
ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı
Belçika'dan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik girişimine katılması istendi
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
