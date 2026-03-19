Dünya
AA 19.03.2026 23:36

Katar: Füze saldırıları yıllık gelirde 20 milyar dolar kayba neden oldu

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, füze saldırılarının Katar'ın LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 azalttığını, bunun yıllık gelirde 20 milyar dolar kayba neden olduğunu bildirdi

QatarEnergy Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) de olan Saad bin Şeride el-Kaabi, Ras Laffan Sanayi Şehri'ne yönelik füze saldırılarının verdiği hasara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakan Saad bin Şeride el-Kaabi, açıklamasında, söz konusu durumun Avrupa ve Asya pazarlarına yapılan enerji arzını etkileyebileceğini kaydetti.

Saldırıların yıllık 12,8 milyon ton üretim kapasitesine sahip LNG üretim tesisleri Tren 4 ve Tren 6'ya zarar verdiğini belirten Saad bin Şeride el-Kaabi, "Bu kapasite Katar'ın LNG ihracatının yaklaşık yüzde 17'sini temsil etmektedir. Füze saldırıları Katar'ın LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 düşürdü ve yıllık yaklaşık 20 milyar dolar gelir kaybına neden oldu. Üretim tesislerimizde meydana gelen büyük çaplı hasarın onarılması 5 yıla kadar sürebilir ve bu durum bizi uzun vadeli mücbir sebep ilan etmeye zorlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika etkilenecek

Söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden Saad bin Şeride el-Kaabi, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar yalnızca Katar devletine değil, küresel enerji güvenliği ve istikrarına yönelik bir saldırıdır. Bu, adil, güvenilir ve güvenli enerji erişimi sayesinde sürdürülen kalkınma ve insanlığın ilerlemesini savunan herkese karşı yapılmış bir saldırıdır. LNG tesislerinde meydana gelen hasarın onarımı 3 ila 5 yıl sürebilir. Bu durum özellikle Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika üzerindeki arzı etkileyecektir. Bu nedenle bazı uzun vadeli LNG sözleşmelerinde beş yıla kadar mücbir sebep ilan etmek zorunda kalacağız."

Saad bin Şeride el-Kaabi, saldırıların ayrıca Shell tarafından işletilen Pearl GTL (Gas-to-Liquids) tesisini de hedef aldığını belirterek, "Pearl GTL tesisindeki iki üretim hattından birinde oluşan hasar değerlendirilmektedir ve bu hattın en az 1 yıl devre dışı kalması beklenmektedir." dedi.

