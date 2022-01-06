Meclis'te yılın ilk yasası kabul edildi. Stokçulukla mücadelede cezaları artıran teklif Genel Kurulda yasalaştı.

Kanuna göre, stokçuluk yaptığı belirlenenlere, 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

Böylelikle, tüketicilerin mağdur olması engellenecek. Serbest rekabetin bozulmasının önüne geçilecek.

Stokçulukla mücadelede cezaları ağırlaştıran kanun teklifi Meclis'te yasalaştı. Stokçuluk yaptığı belirlenenlere 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek. Yasaya dair detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/Kekug3RWTH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022

Stokçulara 25 milyon lira ceza kesildi

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında, Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, son dönemde piyasayı bozan stokçulara kesilen cezaları açıkladı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2020 ve 2021 yılında 6 bine yakın dosyayı görüştü. 896 dosyada aykırılık tespit edildi.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen firmalara toplam 25 milyon 444 bin lira idari para cezası uygulandı.

Geçen yılın son 3 buçuk ayında 14 bin firma denetlendi, 101 bin ürün incelendi.

Bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin lira para cezası uygulandı.

