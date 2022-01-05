Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa mücadelesinde rakibini yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı kutluyorum. Şampiyon olan siyah-beyazlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Fraport TAV Antalyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum."