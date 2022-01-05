Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaş’a tebrik mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa mücadelesinde rakibini yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı kutluyorum. Şampiyon olan siyah-beyazlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Fraport TAV Antalyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum."
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beşiktaş
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