Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyah beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021’i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.