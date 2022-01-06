Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 00:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyah beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021’i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.
TFF Turkcell Süper Kupa 2021’i kazanan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. pic.twitter.com/jHU9AkGycN— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022
Etiketler: Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan
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