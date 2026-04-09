Parçalı Bulutlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.04.2026 09:08

Standart dışı plakalarda yeni karar

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından standartlara aykırı basıldığı trafik ekiplerince tespit edilen plakalar ücretsiz olarak yenilenecek.

Standart dışı plakalarda yeni karar
[Fotograf: AA]

Resmî Gazete’de yayımlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile araç tescil plakalarının basım, dağıtım ve denetim süreçlerine ilişkin önemli kararlar alındı.

Vatandaş mağduriyeti önlenecek

Yönetmeliğin 31'inci maddesine eklenen yeni fıkra ile plaka basmaya yetkili kuruluşların sorumlulukları artırıldı. Buna göre, yetkili kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespit edilmesi halinde, vatandaştan yeni bir "plaka basım talep belgesi" istenmeyecek. Standart dışı olduğu belirlenen bu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin yenisiyle değiştirilecek.

Ayrıca yapılan bir diğer değişiklikle, ilgili yönetmeliğin plaka basım ve dağıtım süreçlerini düzenleyen maddesine "basım sonrasındaki fotoğraf kayıtları" ibaresi de eklendi. Böylece, plaka basım ve dağıtım aşamalarının yanı sıra basım sonrası fotoğraf kayıtlarının alınması da yönetmelik kapsamına dahil edilmiş oldu.

Yeni kalıplar için 2027'ye kadar geçiş süresi

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de netleştirildi. Plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027 tarihine kadar yetki verilen ilgili odalara dağıtılacak.

ETİKETLER
Trafik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
41 gün kapalı kalan Mescid-i Aksa yeniden açıldı
41 gün kapalı kalan Mescid-i Aksa yeniden açıldı
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ