TRT Haber 09.04.2026 08:37

Bekçilerin işe alım şartları değiştirildi

Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartları değişti. Askerlik ve ikamet koşulu öne çıktı. Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi.

Bekçilerin işe alım şartları değiştirildi

İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek.

Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak. 

41 gün kapalı kalan Mescid-i Aksa yeniden açıldı
41 gün kapalı kalan Mescid-i Aksa yeniden açıldı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
