Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi hükümetin önceliklerinden.

568 bin 368 sözleşmeli personel kadro bekliyor. Gözler düzenlemenin kapsamının ne olacağında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarına hız verdi.

Bakan Vedat Bilgin, geçen hafta Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Görüşmede sözleşmelilerin durumu ele alındı. Sendikanın talepleri dinlendi.

"Sosyal güvence farkı ortadan kalkacak"

Peki sözleşmeliler kadroya geçişle hangi haklara sahip olacak? AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin şöyle anlatıyor:

"Sözleşmeli memur kadroya geçtiğinde sosyal güvencelerinin farklı olması ayrımı ortadan kalkmış olacak, tayin terfi izin haklarında kadrolu memurlarla eşitlenmiş olacak. Kadroya girdiklerinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girme hakları olacak."

Detayları netleştirmek için sözleşmeli personele kadro mesaisi sürüyor. Bakanlık ve Memur-Sen yetkililerinden oluşan heyetler salı günü bir araya gelecek.

Teknik heyetler görüş alışverişinde bulunacak. Ortak noktalar belirlenecek

Hedef, kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesini gelecek ay Meclis'e sunmak.