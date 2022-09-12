Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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