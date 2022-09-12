Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'un koronavirüs testi negatife döndü
[Fotograf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koronavirüs testi negatife döndü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah yapılan Kovid testimiz negatife döndü, çok şükür. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarıyla destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük fedakarlıklarla hizmet yürüten sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar, bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: TBMM Koronavirüs
Son Haberler
- 13:20
- 13:18
- 13:09
- 13:06
- 12:57
Sıradaki Haber
Bakan Varank: Türkiye'deki yazılımcı kapasitesini artırmak istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz