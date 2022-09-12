Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili mesaj yayımladı.

Bakan Özer mesajında, öğrencilere ve öğretmenlere seslendi. "Yenilenmiş, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş okul iklimiyle yeni eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde hazırız" dedi.

Bakan Özer'in mesajını tamamı şöyle:

"Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler ve Kıymetli Veliler, 2022-2023 eğitim öğretim yılını başlatmış olmanın sevinci, heyecanı ve mutluluğuyla sizleri selamlıyorum.



Eğitim hayatına yeni başlamış tüm öğrencilerimize aramıza hoş geldiniz diyor, eğitim yolculuklarının başarılı ve güzel geçmesini diliyorum.



Millî Eğitim Bakanlığı olarak kıymetli öğrencilerimizin geleceğe doğru emin adımlarla yürümesi ve daha iyi bir eğitim alabilmesi için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz, edeceğiz...



Hedefimiz, her bir çocuğumuzun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve üretken bir birey olabilmesi için eğitim imkânlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır.



Bu hedef doğrultusunda yenilenmiş, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş okul iklimiyle yeni eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde hazırız.



Değerli Öğretmenler,



Geleceği inşa edecek çocuklarımızın yetişmesinde en büyük emeği ve payı olduğuna inandığımız siz değerli öğretmenlerimizin daima yanında ve en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.



Sevgili Öğrenciler,



Dinlenmiş ve tazelenmiş olduğunuzu umuyorum. Şimdi tüm ilgi, heyecan ve azimle öğrenme yolculuğunuzu sürdüreceğinize inanıyorum.



Bu duygularla 2022-2023 eğitim öğretim yılımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, eğitim ailemize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum"