Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soylu'dan Batman'daki olayla ilgili asılsız paylaşımlara tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da bir çocuğun cinsel istismarıyla ilgili asılsız paylaşımlara tepki gösterdi: Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gercüş ilçesindeki cinsel istismar olayının ardından sosyal medya üzerinden yapılan asılsız açıklama ve paylaşımlara tepki gösterdi.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor" ifadelerine yer verdi.
'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) December 7, 2020
Tutuştular!
Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor pic.twitter.com/RtreOpPu2g
Etiketler: Süleyman Soylu
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