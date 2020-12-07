Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti
[Fotoğraf: DHA]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86'ncı yıl dönümünde kadın milletvekilleri, bürokratlar ve akademisyenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile Anıtkabir’i ziyaret etti.
Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Bakan Selçuk, beraberindeki kadınlarla Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirip, Misak-ı Milli kulesine geçti.
Bakan Selçuk daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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