Emniyet'ten aşı bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı: Bilgilerinizi vermeyin
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, kayıt oluşturalım" diyerek kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Dolandırıcılar aşı gelmeden harekete geçti. Cep telefonu mesajı ya da arama yoluyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar bu kez aşı randevusu bahanesiyle kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır" ifadelerine yer verildi.
Telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" mesajlarına veya sizi arayıp "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım" diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz.— Siberay (@SiberayEGM) December 7, 2020
Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır.
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